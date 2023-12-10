«Зенит» набрал на девять очков меньше, чем за этот же период РПЛ в сезоне-2022/2023

Санкт-петербургский «Зенит» после 18 туров МИР Российской Премьер-Лиги набрал меньше очков, чем в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне сине-бело-голубые набрали 36 очков, а в сезоне-2022/2023 команда Сергея Семака в своём активе имела 45 очков.

Команда из северной столицы России после 18 матчей в сезоне-2023/2024 имеет 11 побед, три ничьих и четыре поражения. В прошлом же году у «Зенита» было 14 побед, три ничьих и всего одно поражение.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» находится на втором месте с 36 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Далее располагаются «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» и ЦСКА (оба клуба имеют по 28 очков).