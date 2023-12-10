«Краснодар» обыграл ЦСКА в рамках РПЛ впервые за 1,5 года

Сегодня, 10 декабря, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл ЦСКА (1:0). Победный гол забил Никита Кривцов и принёс своей команде победу. «Краснодар» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за четыре матча.

Последнюю победу над ЦСКА в рамках РПЛ «Краснодар» до сегодняшней игры одержал 15 мая 2022 года, также обыграв соперника со счётом 1:0.

«Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу, находясь на первом месте. На втором месте располагается действующий чемпион России «Зенит», у которого 36 очков. «Быки» ушли на перерыв, набрав в 18 матчах 38 очков.

Следующий матч команды проведут лишь в марте 2024 года. «Краснодар» дома сыграет с казанским «Рубином», а ЦСКА в Москве с «Оренбургом».