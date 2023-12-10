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Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своём победном голе в ворота ЦСКА

Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своём победном голе в ворота ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу «быков» в сегодняшнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0), в частности и свой победный гол в концовке встречи.

«Главная задача от Ивича — нужно больше контролировать мяч, не ошибаться в простых ситуациях, больше бить и постараться забить, не только мне, но и команде.

Это не заготовка, я должен был уйти в подбор. Я посмотрел на Сперцяна, он на меня, но там было два защитника. Потом они ушли, он покатил и я забил. Как «Ливерпуль» забили», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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