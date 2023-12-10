«Краснодар» не проиграл ни одного домашнего матча в 2023 году

Футбольный клуб «Краснодар» ни разу не проиграл в 16 домашних матчах в рамках Российской Премьер-Лиги в 2023 году. На счету «быков» 12 побед и четыре ничейных результата. Краснодарцы добились такого результата впервые в истории.

По информации телеграм-канала Opta Sports, последней командой, ни разу не проигравшей дома за календарный год, был «Зенит» в 2019 году.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.