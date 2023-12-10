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ЦСКА упустил шанс войти в топ-5 перед зимней паузой

ЦСКА упустил шанс войти в топ-5 перед зимней паузой
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Московский ЦСКА после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) упустил шанс войти в топ-5 перед зимней паузой.

Армейцы на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ располагаются на восьмом месте с 28 очками.

Напомним, единственный мяч в этом матче на 90+1-й минуте забил Никита Кривцов после паса с углового флажка от Эдуарда Сперцяна.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. Далее располагаются «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29) «Рубин» (28).

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