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Сафонов — о победе над ЦСКА: отчасти разнесли раздевалку

Сафонов — о победе над ЦСКА: отчасти разнесли раздевалку
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги над ЦСКА (1:0).

«Большие эмоции от победы, отчасти разнесли раздевалку. Не могу сказать, какими вышли на первый. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными и настроенными на победу. Всем это было видно, и ЦСКА это понимал», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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