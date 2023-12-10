Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал, кому посвятил свой победный гол в ворота ЦСКА

Игрок «Краснодара» Кривцов рассказал, кому посвятил свой победный гол в ворота ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов объяснил, кому посвятил свой победный гол в ворота московского ЦСКА в сегодняшнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«К кому подбежал праздновать? К своей будущей невесте, обещал, что если забью, то посвящу этот гол ей», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Кривцов высказался о своём победном голе в ворота ЦСКА
«Краснодар» не проиграл ни одного домашнего матча в 2023 году
Видео
Видео победного гола «Краснодара» в матче с ЦСКА, который вывел их на первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android