«Барселона» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Лопес, Мартин, Гарсия, Цыганков, Савио, Довбик.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.