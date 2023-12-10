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Барселона — Жирона. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Барселона» — «Жирона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Лопес, Мартин, Гарсия, Цыганков, Савио, Довбик.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Таблица Ла Лиги
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