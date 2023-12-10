Вратарь «Краснодара» Сафонов провёл 50 «сухих» матчей за клуб

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сыграл матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0) «на ноль».

Благодаря этой игре Сафонов продлил свою серию «сухих» матчей до 50 встреч. В общей сложности россиянин сыграл за «Краснодар» 163 матча во всех турнирах, в которых пропустил 193 мяча.

При этом за 18 сыгранных матчей в нынешнем сезоне РПЛ Сафонов сыграл «на ноль» в восьми играх. Это больше, чем за весь прошлый сезон, где Матвей за 27 матчей в чемпионате пропустил 43 гола и семь игр сыграл «насухо».

24-летний россиянин перебрался в основную команду «Краснодара» летом 2019 года. Благодаря игре за «быков» Матвей стал вызываться в сборную России, где стал первым номером на воротах.