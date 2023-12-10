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«Краснодар» обратился к болельщикам после победы над ЦСКА и выхода на первое место в РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после победы над ЦСКА и выхода на первое место в РПЛ
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«Краснодар» поблагодарил болельщиков клуба после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 1:0 в концовке встречи и вышел на первое место в таблице РПЛ перед зимним перерывом.

«Мощный матч! Мощная команда! Мощная поддержка!

Вы — лучшие, «быки»! Это наша общая победа!» — написала пресс-служба «Краснодара».

Напомним, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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