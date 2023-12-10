Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Балтикой»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе казанцев в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0). Эта победа стала для команды шестой в текущем сезоне, завершившейся с минимальным счётом.

«Как удаётся команде так уверенно сохранять минимальное преимущество до конца встречи? Я и сейчас команде сказал в раздевалке, что они очень сильно добавили в организации игры в обороне и добавили в переходной фазе. Мы могли второй и третий мячи забивать, первый тайм был очень хороший. Во втором тайме появилось много брака, он не позволил вести такую же игру, как в первом. Команда сделала шаг вперёд в плане сдерживания давления. Команду поблагодарил, они заслуживают этого. Отдохнут и двигаемся дальше.

Конечно, мы понимали, что «Балтике» некуда отступать, им нужно набирать очки, тем более дома. Во втором тайме «Балтика» добавила и в движении, и в давлении, но при таком давлении, когда оно не совсем организованное и появляется много свободного пространства, мы, к сожалению, медленно выходили в эти зоны. В любом случае команда заслужила [победу]», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После результата данного матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.