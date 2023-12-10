Тренер ЦСКА Федотов: очередной по содержанию выигранный матч, но не увозим ни одного очка

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) высказался о поражении.

«Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило. Мы тоже создали достаточно эпизодов. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером с 38 очками. ЦСКА же находится на восьмом месте с 28 очками.