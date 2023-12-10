Эдуард Сперцян назвал голевой пас в матче с ЦСКА самым сумасшедшим в своей карьере

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победный гол Никиты Кривцова в ворота ЦСКА, который принёс «быкам» победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги, а также лидерство в чемпионате перед зимней паузой. Напомним, голевую передачу на Кривцова сделал Сперцян, отдав отличную передачу после розыгрыша углового.

«Наш гол можно сравнить с голом «Ливерпуля» «Барселоне». Я увидел, что Никита один стоит, все отвернуты от мяча. Переглянулись с Кривцовым и сумели этот гол соорудить. Самая сумасшедшая голевая, которую я делал», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.