Understat: ЦСКА переиграл по xG «Краснодар»

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Московский ЦСКА переиграл по xG «Краснодар» в матче 18-го тура МИР РПЛ, где проиграл со счётом 0:1, сообщает Understat.

Фото: Understat

По информации источника, армейцы создали моментов на 1,12 и должны были забивать как минимум один мяч. Самые опасные эпизоды: выход один на один Аббосбека Файзуллаева после передачи Матвея Лукина (0,21) и удар головой Виктора Давилы после розыгрыша углового (0,20).

При этом «Краснодар» создал моментов на 0,31, где самым опасным эпизодом стал гол Никиты Кривцова (0,07).

Напомним, на 90+1-й минуте Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, покатив мяч на Кривцова, который сильным ударом пробил Игоря и стоявшего рядом Милана Гаича.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером с 38 очками. ЦСКА же находится на восьмом месте с 28 очками.