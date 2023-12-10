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Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему сделал замены так поздно

Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему сделал замены так поздно
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему сделал замены так поздно в матче 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Почему сделал замены так поздно? Думаю, что в последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже на добавленное время», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

Напомним, «Краснодар» забил на 90+1-й минуте, когда Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, покатив мяч на Никиту Кривцова, который сильным ударом пробил Игоря Акинфеева и стоявшего рядом Милана Гаича.

До пропущенного мяча Федотов не делал перестановок на поле, однако после гола выпустил Антона Заболотного и Виктора Давилу вместо Фёдора Чалова и Виктора Мендеса.

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