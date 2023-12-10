Стало известно, когда будет доигран матч Ла Лиги, остановленный из-за смерти болельщика

Матч 16-го тура испанской Ла Лиги между «Гранадой» и «Атлетиком» из Бильбао, прерванный сегодня из-за смерти болельщика хозяев на трибунах стадиона, будет доигран в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщает пресс-служба лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Команды выйдут на газон стадиона «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) в 23:00 по московскому времени. Встреча начнётся с 17-й минуты.

Напомним, игра была приостановлена на 17-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на шестой минуте Иньяки Уильямс с передачи Иньиго Лекуэ.

На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Гранада» располагается в зоне вылета, на 19-м месте с семью очками. «Атлетик» после такого же количества игр находится на шестой позиции с 28 очками.