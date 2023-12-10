«Барселона» — «Жирона»: Гутьеррес вновь вывел гостей вперёд

Сегодня, 10 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале первого тайма, на 12-й минуте, Артём Довбик с передачи Виктора Цыганкова открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Роберт Левандовски сравнял счёт. Под конец первого тайма Мигель Гутьеррес вновь вывел «Жирону» вперёд — 2:1.
После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.
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