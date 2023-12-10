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Барселона — Жирона. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Жирона»: Гутьеррес вновь вывел гостей вперёд

«Барселона» — «Жирона»: Гутьеррес вновь вывел гостей вперёд
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Сегодня, 10 декабря, проходит матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Довбик – 12'     1:1 Левандовски – 19'     1:2 Гутьеррес – 40'    

В начале первого тайма, на 12-й минуте, Артём Довбик с передачи Виктора Цыганкова открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Роберт Левандовски сравнял счёт. Под конец первого тайма Мигель Гутьеррес вновь вывел «Жирону» вперёд — 2:1.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

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