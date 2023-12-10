Ибрагимович и Абате могут временно возглавить «Милан» в случае отставки Пиоли

Переговоры «Милана» по поводу возвращения Златана Ибрагимовича также будут касаться потенциального временного исполнения обязанностей тренера клуба вместе с экс-защитником «россонери» Иньяцио Абате в случае увольнения Стефано Пиоли. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Republica.

По информации источника, если Пиоли уволят, наиболее вероятным сценарием будет повышение нынешнего тренера молодёжной команды «Милана» Абате до должности наставника основной команды, а Ибрагимович станет исполнять обязанности помощника и будет рядом с ним на скамейке запасных и в раздевалке, выступая в качестве прямой линии связи с владельцем Джерри Кардинале.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.