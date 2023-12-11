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Тренер ЦСКА Искаков назвал футболиста, который выделяется на фоне молодых россиян

Тренер ЦСКА Искаков назвал футболиста, который выделяется на фоне молодых россиян
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков высказался о заносчивости молодых российских футболистов, а также выделил полузащитника армейцев Аббоса Файзуллаева на их фоне, отметив его скромность.

«О заносчивости молодых российских футболистов говорят и Смолов, и 23-летние. Вижу ли я это? Да, попадая к основе, люди быстро становятся другими. Не ко всем это относится. Но есть такие — не то что звезду ловят, но отношение начинает меняться. И когда замечания делаешь, воспринимают с ухмылкой, усмешкой. Сначала-то тебе в рот заглядывают, а потом: «Что он мне тут рассказывает, я и так знаю!»

Аббос на их фоне отличается трудолюбием? Да, скромный парень. Работой на тренировках доказывает, что достоин играть. Очень интересный мальчишка, не перехвалить бы», — приводит слова Искакова Sport24.

За 18 матчей в сезоне-2023/2024 20-летний Файзуллаев забил два гола и сделал шесть результативных передач. К ЦСКА узбекский футболист присоединился прошлым летом, перейдя из «Пахтакора». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Аббосбека в € 2 млн.

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