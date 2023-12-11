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Владимир Федотов рассказал, доволен ли результатами ЦСКА в первой части сезона

Владимир Федотов рассказал, доволен ли результатами ЦСКА в первой части сезона
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) рассказал, доволен ли результатами команды в первой части сезона.

«Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам не хватает побед, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», имея в своём активе 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками.

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