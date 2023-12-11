Андрей Мостовой: это худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями об игре санкт-петербургского клуба в первой части сезона Российской Премьер-Лиги, а также оценил свои действия на данном отрезке.

«Почему так тяжело даётся игра, нет лёгкости и куража? Есть такое, да. В этом году мы поменяли схему — стали играть в пять защитников. До этого всегда играли в четыре, все знали наши взаимодействия, манеру игры. Пока мы не притёрлись, честно говоря. Многие играли не на своих позициях, например Мантуан — на правом фланге обороны. Много разных факторов. Но больше всего сказался, на мой взгляд, переход на новую схему.

Как оцениваю своё выступление? Я? Да я полсезона пропустил из-за травмы. Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру. И первая травма, растянувшаяся на такой долгий срок. Но всё равно вышел, парочку забил. Есть куда стремиться», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Зенит» находится на втором месте с 36 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Далее располагаются «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» и ЦСКА (оба клуба имеют по 28 очков).