Валерий Газзаев высказался о поражении ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1). Напомним, единственный гол «быков» забил Никита Кривцов после быстрого розыгрыша углового на 90+1-й минуте встречи.

«ЦСКА играл лучше «Краснодара» в первом тайме, но во второй половине матча хозяева перехватили инициативу и использовали свой главный шанс после оригинального розыгрыша углового. Это абсолютно наигранная комбинация, которая стала неожиданностью для обороны армейцев», — приводит слова Газзаева RT.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками.