Фанаты софийского ЦСКА забросали игроков «Лудогорца» петардами и чуть не избили

Болельщики софийского ЦСКА забросали игроков «Лудогорца» петардами и чуть не избили в матче 20-го тура Первой лиги Болгарии, где армейцы проиграли со счётом 0:1.

ЦСКА пропустил гол на 90+18-й минуте, и сразу после пропущенного мяча фанаты хозяев обрушились с гневом на футболистов соперников и начали закидывать их разными предметами, а также чуть не избили. Усугубило ситуацию то, что забил победный мяч Спас Делев, который является бывшим игроком софийской команды.

Уже после финального свистка футболисты гостей быстро покинули поле под прикрытием полицейских щитов.

На данный момент после 20 сыгранных матчей лиги ЦСКА располагается на третьей строчке с 42 очками. «Лудогорец» после 19 проведённых игр находится на втором месте с таким же количеством очков.