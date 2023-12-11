Тренер ЦСКА Федотов: во второй части сезона мы обязаны исправлять ситуацию в таблице

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) заявил, что во второй части сезона команда обязана исправлять ситуацию в таблице.

«Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвёртое место. Но это всё сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», имея в своём активе 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками.