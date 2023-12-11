Стоцкий: на игре «Зенита» сильно сказывается потеря Малкома

Футболист «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Напомним, матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, мы неплохо смотрелись в матче с «Зенитом». Были такие «полумоментики», могли увезти из Питера ничью, если бы больше повезло.

«Зенит» не так сильно сейчас выглядит, как раньше? В этой команде всегда квалифицированные футболисты. Просто у них, может, период такой, когда не всё получается. На игре «Зенита» сильно сказывается потеря Малкома, на мой взгляд. Как ни крути, это был определяющий игрок.

Сергей Юран много кричал на судей по ходу игру, потому что они что-то не так оценивали? Я не думаю. Просто Николаич — такой эмоциональный человек, переживает за результат. Сказать, что мы проиграли из-за судейства, не могу. Ключевой момент матча — гол Кассьерры? Я думаю, да. И то там — перекладина, отскоки, добивания. Не помню, чтобы «Зенит» создал у наших ворот какие-то явные моменты», — приводит слова Стоцкого «РБ Спорт».

Напомним, «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч. «Зенит» с 36 очками идёт вторым.