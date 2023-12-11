«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной», арбитр показал три красные карточки

В воскресенье, 10 декабря, состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Римляне вышли вперёд уже на пятой минуте. С передачи Пауло Дибалы отличился Ромелу Лукаку. На 25-й минуте аргентинец из-за травмы был заменён. На поле появился Сердар Азмун, однако и он не смог доиграть матч из-за повреждения и покинул поле на 62-й минуте. Спустя две минуты арбитр удалил полузащитника «Ромы» Николу Залевского. На 66-й минуте гости сравняли счёт. Гол забил защитник Лукас Куарта. На 87-й минуте прямую красную карточку заработал Лукаку, а на 90+8-й красную карточку перед собой увидел защитник «фиалок» Никола Миленкович, находящийся на скамейке запасных.

После этого матча в активе «Ромы» стало 25 очков. Подопечные Жозе Моуринью занимают четвёртое место. «Фиорентина» с 24 очками расположилась на седьмой строчке.