Андрей Тихонов рассказал, что нужно сделать «Спартаку» и Абаскалю для улучшения результата

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а также рассказал, что нужно сделать красно-белым и Абаскалю для улучшения результата.

«Думаю, Абаскаль продолжит работу, никаких перестановок не будет. Хотя команду бросает то в жар, то в холод. Единственное, нужно наладить внутри общение, чтобы не было дрязг. Когда у тебя сидит капитан, я имею в виду Джикию, когда у тебя с Соболевым были проблемы… Что‑то происходило внутри, а отсюда рваная игра. Всё‑таки нужно что‑то внутри коллектива делать, команда в футбол‑то играть умеет», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.