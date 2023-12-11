Моуринью и футболисты «Ромы» бойкотировали журналистов после матча с двумя удалениями

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью и футболисты клуба отказались общаться с журналистами после матча 15-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной», сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, матч прошёл в Риме на стадионе «Олимпико» и завершился со счётом 1:1. В этой встрече арбитр удалил двух футболистов «Ромы» — Николу Залевского и Ромелу Лукаку.

По данным источника, «Рома» сообщила, что ни один из представителей «Ромы» не будет комментировать матч.

После 15 туров чемпионата Италии «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 25 очков. От лидирующего «Интера» команда отстаёт на 13 очков.

«Фиорентина», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 24 очка.

Материалы по теме «Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной», арбитр показал три красные карточки

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения