Хави отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в матче с «Жироной» (2:4).

«То, что сделала «Жирона» – большое достижение. Они были лучше и оторвались от нас на семь очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, всё решили детали. Победа «Барселоны» также была бы справедливой. Кажется, мы пробили по воротам 31 раз. Ошибки в обороне сказались на нас.

У «Жироны» отличная команда, отличный проект. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барселона» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Сомневаться не нужно – надо делать всё то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили ужасный результат», – приводит слова Хави AS.

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