Болельщик просил футболку у Акинфеева, Кривцов бурно отмечал гол. Фото победы «Краснодара»

10 декабря в Краснодаре проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги над московским ЦСКА (1:0).

«После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча. В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С 1-го тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

Кривцов сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и Ильзат Ахметов в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена», — сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».