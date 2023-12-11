Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал победу своей команды в матче с «Барселоной» (4:2).

«Мы счастливы. Это отличная «Барселона». В первом тайме мы были связаны их доминированием, но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее. Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но настрой у нас очень хороший.

Я очень рад провести сотый матчей в Ла Лиге и одержать первую победу над «Барселоной». Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа — мы верим, что способны на многое. Первая цель была — обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Мичела Marca.

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