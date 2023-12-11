«Краснодар» показал раздевалку команды после победы над ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео из раздевалки команды после победы над московским ЦСКА.

Напомним, 10 декабря состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный гол во встрече забил полузащитник Никита Кривцов.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте, в активе команды Владимира Федотова 28 очков.

В первом матче после паузы «Краснодар» встретится с казанским «Рубином», а московский ЦСКА сыграет с «Оренбургом».