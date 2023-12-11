Спортивный директор «Жироны»: все хотят, чтобы мы выиграли чемпионат Испании

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (4:2).

«Да, это самое прекрасное, что я испытываю, и именно поэтому я нахожусь в эйфории. Все комментируют нас и хотят, чтобы мы выиграли чемпионат Испании. Профессионалу нравится, когда проект признается и это максимум, что может услышать профессионал», — приводит слова Карселя AS.

На данный момент «Жирона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Барселона», в свою очередь, занимает третье место, набрав 34 очка. В следующем туре «Жирона» сыграет с «Алавесом», а «Барселона» проведёт матч с «Валенсией». Игры пройдут 18 и 16 декабря соответственно.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов