«Краснодар» — о матче с ЦСКА: так круто завершать игровой год умеем только мы

«Краснодар» поблагодарил болельщиков после победы в матче 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«32 792 болельщика пришли сегодня на стадион. Гигантский баннер, предматчевый перфоманс и победа при полных трибунах! Так круто завершать игровой год умеем только мы с вами. Спасибо за поддержку сегодня и всегда, «быки»! Вместе с вами уходим на каникулы в статусе лидеров РПЛ», — написано в телеграм-канале «Краснодара».

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 38 очков. В первом матче после зимней паузы «Краснодар» встретится с «Рубином»

ЦСКА, в свою очередь, находится на восьмом месте турнирного зачёта, набрав 28 очков.