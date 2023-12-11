«Барселона» пропустила 4 мяча впервые с апреля 2023 года

Вчера, 10 декабря, «Барселона» дома проиграла «Жироне» со счётом 2:4 в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Таким образом, эта игра стала первом с апреля 2023 года, где каталонский клуб пропускает 4 мяча. Тогда «Барселона» проиграла «Реалу» Мадрид (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании.
Всего за последние 20 лет «Барселона» всего четырежды пропускала 4 гола на домашнем стадионе в рамках чемпионата Испании: от «Реала Бетис» (3:4), «Депортиво» (2:4), «Валенсии» (2:4) и «Жироны» (2:4).
После 16 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).
Следующий матч каталонцы проведут с «Валенсией». Встреча на стадионе «Месталья» состоится 16 декабря в 23:00 по мск.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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