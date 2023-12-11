Агент Жорже Мендеш заявил, что 17-летний полузащитник «ПСЖ» может выиграть «Золотой мяч»

Известный португальский футбольный агент Жорже Мендеш прокомментировал прогресс 17-летнего полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Уоррена Заира Эмери.

«Он уже один из лучших полузащитников мира. Конечно, Заир-Эмери вырастет в целом в одного из лучших игроков.

Возможно, однажды Уоррен выиграет «Золотой мяч». Это отличный пример для детей – 17 лет, а он уже знает, что и как делать», – цитирует Мендеша GFFN.

Французский футболист получил травму в дебютной игре за сборную Франции в отборочном матче на чемпионат Европы 2024 года со сборной Гибралтара (14:0). Полузащитника поменял на 20-й минуте Юссуф Фофана, а до этого на 16-й минуте Заир-Эмери отметился голом. При этом у хавбека диагностировано повреждение правой лодыжки средней тяжести. Это означает, что Уоррен не сможет помочь «ПСЖ» до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне 17-летний игрок сыграл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и пятью голевыми передачами.