Де Лаурентис в 14-й раз встретится с Осимхеном, чтобы согласовать продление контракта

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет до конца года закрыть вопрос нового контракта с нападающим Виктором Осимхеном, сообщает Il Mattino.

Де Лаурентис готовится провести ещё одну встречу с футболистом и его агентом. Предыдущие 13 встреч не завершились договорённостью между сторонами. «Наполи» предлагает Осимхену соглашение до 2027 года с окладом в € 10 млн в год плюс бонусы.

У президента неаполитанцев есть оптимизм, что Виктор официально продлит контракт до конца года. Действующее соглашение игрока заканчивается летом 2025 года.

Осимхен играет за «Наполи» с лета 2020 года, его купили у «Лилля» за € 75 млн. В этом сезоне форвард забил шесть мячей и отдал две голевые передачи в 14 матчах.