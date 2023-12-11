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Постекоглу — о победе над «Ньюкаслом»: думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах

Постекоглу — о победе над «Ньюкаслом»: думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о победе над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах. Сыграли ярко и результативно в атакующей трети, создавали моменты, и ребята были за это вознаграждены. Сон был прекрасен, такая игра заряжает других.
У нас был тяжелый период. Надеюсь, теперь началась светлая полоса», — приводит слова Постекоглу BBC.

«Тоттенхэм» в предыдущих пяти матчах набрал всего одно очко (четыре поражения: от «Челси» (1:4), «Вулверхэмптона» (1:2), «Астон Виллы» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2); одна ничья: с «Манчестер Сити» (3:3)).

После 16 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (37 очков).

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Удоджи – 26'     2:0 Ришарлисон – 38'     3:0 Ришарлисон – 60'     4:0 Мин – 85'     4:1 Жоэлинтон – 90+1'    
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