Постекоглу — о победе над «Ньюкаслом»: думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о победе над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Думаю, мы показали отменный футбол во всех аспектах. Сыграли ярко и результативно в атакующей трети, создавали моменты, и ребята были за это вознаграждены. Сон был прекрасен, такая игра заряжает других.
У нас был тяжелый период. Надеюсь, теперь началась светлая полоса», — приводит слова Постекоглу BBC.
«Тоттенхэм» в предыдущих пяти матчах набрал всего одно очко (четыре поражения: от «Челси» (1:4), «Вулверхэмптона» (1:2), «Астон Виллы» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2); одна ничья: с «Манчестер Сити» (3:3)).
После 16 туров «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (37 очков).
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