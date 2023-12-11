«Байер» — единственная команда Европы, ни разу не проигравшая в текущем сезоне

Вчера, 10 декабря, леверкузенский «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1) в 14-м туре Бундеслиги.

Таким образом, «фармацевты» остаются единственной командой не только Германии, но и Европы, которая ещё не проигрывала в этом сезоне. До недавнего времени такой была и «Бавария», однако мюнхенцы разгромно уступили «Айнтрахту» (1:5) в последнем туре Бундеслиги.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 14 матчей. «Бавария» находится на второй строчке, заработав 32 очка.

На третьем месте турнирной таблицы Бундеслиги располагается «Штутгарт», в активе которого в текущем сезоне 31 набранное очко. На четвёртом месте с 29 очками расположился «Лейпциг».