Украинцы Довбик и Цыганков набрали 18 очков по системе гол+пас за «Жирону» в этом сезоне

Недавно завершился матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

В начале первого тайма, на 12-й минуте, украинец Артём Довбик с передачи соотечественника Виктора Цыганкова открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Этот гол стал для Довбика восьмым в текущем розыгрыше Ла Лиги, в его активе также четыре результативные передачи. У Цыганкова — три гола и три ассиста. Таким образом, они набрали 18 очков по системе гол+пас за «Жирону» в текущем сезоне испанского чемпионата.

После результата данного матча «Барселона» набрала 34 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 41 очко и поднялась на первое место в таблице Ла Лиги.