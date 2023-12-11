Деку — о поражении от «Жироны»: мы хотели победить, но ещё ничего не решено

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о поражении от «Жироны» (2:4) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Ещё ничего не решено. Конечно, мы хотели победить прямого конкурента, чтобы остаться на вершине, но нам это не удалось.

Мы хорошо начали, создавали моменты, сумели сравнять счет. Но мы упустили шансы, мы не были убедительны, и в итоге результат оказался плохим. «Жирона» имеет очень четкое представление о том, как она играет.

Будущее Феликса? Нас больше волнует то, что мы должны делать каждый день, результаты команды. Сейчас не время говорить о Жоао или о ситуации с другим арендованным игроком», — приводит слова Деку Sport.

После 16 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).