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Симеоне — о победе над «Альмерией»: доволен первыми 35 минутами и заключительными десятью

Симеоне — о победе над «Альмерией»: доволен первыми 35 минутами и заключительными десятью
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу над «Альмерией» (2:1) в 15-ом матче чемпионата Испании.

«Мы играли против соперника, у которого есть свои особенности. Все команды в Примере сложные, здесь нет игр, которые можно решить простым способом. Мы провели хорошие 35 минут, могли забить еще один гол. В конце первого тайма команда сбавила обороты в атаке, и во втором тайме было то же самое.

Они нашли ворота, приняли опасность и вышли из страха, чтобы сравнять счет. В последние 15 минут у нас были явные шансы завершить игру. Мы не сделали этого, и в конце концов ты оказался в агонии: опасный момент 2:1, угловой в последнем розыгрыше. К счастью, мы все решили хорошо.

Я доволен этими 35 минутами и заключительными десятью, и я буду работать над тем пространством, в котором команда сняла ногу с педали газа», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После 16 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 34 очками и матчем в запасе. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Мората – 17'     2:0 Корреа – 22'     2:1 Баптистау – 62'    
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