Симеоне — о победе над «Альмерией»: доволен первыми 35 минутами и заключительными десятью

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу над «Альмерией» (2:1) в 15-ом матче чемпионата Испании.

«Мы играли против соперника, у которого есть свои особенности. Все команды в Примере сложные, здесь нет игр, которые можно решить простым способом. Мы провели хорошие 35 минут, могли забить еще один гол. В конце первого тайма команда сбавила обороты в атаке, и во втором тайме было то же самое.

Они нашли ворота, приняли опасность и вышли из страха, чтобы сравнять счет. В последние 15 минут у нас были явные шансы завершить игру. Мы не сделали этого, и в конце концов ты оказался в агонии: опасный момент 2:1, угловой в последнем розыгрыше. К счастью, мы все решили хорошо.

Я доволен этими 35 минутами и заключительными десятью, и я буду работать над тем пространством, в котором команда сняла ногу с педали газа», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

После 16 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 34 очками и матчем в запасе. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).

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