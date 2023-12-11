Антуан Гризманн — о матче с «Альмерией»: это футбол, главное — три очка

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн высказался о победе над «Альмерией» (2:1) в 15-ом матче чемпионата Испании.

«Это футбол. Иногда тяжело страдать, защищаться, быть сзади, и бывают дни, когда ты на вершине. Вы должны побеждать. Главное — три очка. И это большое изменение по сравнению с прошлым годом.

Они выставили больше людей вперед, оказывали на нас давление во втором тайме, а мы не знали, как найти решения. Вот чего нам это стоило. С выходом Молины мы поставили Маркоса в центр, он искал больше глубины, и это помогло нам завладеть мячом», — приводит слова Гризманна Movistar.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 2 голевых передачи.

После 16 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 34 очками и матчем в запасе. Лидирует в чемпионате «Жирона» (41 очко).

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