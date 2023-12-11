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Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Эдуард Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче с ЦСКА (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Очень тяжёлый матч. В первом тайме многое не получалось, мало движения было в атаке. Во втором тайме выглядели лучше, были моменты. Слава богу, что выиграли», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками. ЦСКА расположился на седьмой строчке (28 очков).

Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином» (2 марта), а ЦСКА встретится с «Оренбургом» (2 марта).

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