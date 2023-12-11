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Моуринью использовал болбоя, чтобы передать сообщение вратарю «Ромы» по ходу матча

Моуринью использовал болбоя, чтобы передать сообщение вратарю «Ромы» по ходу матча
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью передал через болбоя записку с сообщением для голкипера команды Руя Патрисиу в концовке матча 15-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:1).

После удаления бельгийского форварда римлян Ромелу Лукаку на 87-й минуте подопечные Моуринью остались вдевятером. А на 89-й минуте болбой принёс Патрисиу бумажку с указаниями от главного тренера.

Фото: Кадр трансляции матча «Рома» — «Фиорентина»

Фото: Кадр трансляции матча «Рома» — «Фиорентина»

После этого матча в активе «Ромы» стало 25 очков. Подопечные Жозе Моуринью занимают четвёртое место. «Фиорентина» с 24 очками расположилась на седьмой строчке.

Напомним, в «Роме» португальский специалист работает с 2021 года. Ранее он трудился в «Тоттенхэме», «Челси», мадридском «Реале», «Интере» и «Порту». Моуриньо помог римлянам выиграть Лигу конференций в сезоне-2021/2022.

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