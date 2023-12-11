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Вратарь «Ливерпуля» Алисон: наша цель — выиграть чемпионат

Вратарь «Ливерпуля» Алисон: наша цель — выиграть чемпионат
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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер рассказал, что перед мерсисайдским клубом стоит цель выиграть английскую Премьер-лигу в этом сезоне.

«Для нас очень важно побеждать в каждом матче. Наша цель — выиграть чемпионат. Но нам нужно твёрдо стоять на ногах и идти вперёд от игры к игре. Следующая игра для нас самая важная. Мы делали это в прошлом, когда выиграли чемпионат Англии, так что посмотрим, где мы окажемся в конце этого сезона», — приводит слова Алисона издание Liverpool Echo.

После 16 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом лондонский «Арсенал» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «красные» сыграют с «Манчестер Юнайтед».

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