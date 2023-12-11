Гендиректор «Пари НН»: собираемся усиливаться и повышать планку на вторую часть сезона

Бывший министр здравоохранения Нижегородской области, а ныне генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался об амбициях клуба на вторую часть сезона-2023/2024.

«Для нижегородской команды это исторически высокое место в XXI веке. Мы впервые на девятом месте. Хоть оно исторически непривычное, но мы планировали, что по итогам первой части сезона будем в десятке. Все наши планы оправдались. Программу выполнили. Ребята ушли с чистой совестью в двухнедельный отпуск, а дальше сборы и зимнее трансферное окно, где мы собираемся усиливаться и повышать планку на вторую часть сезона.

Команда соберётся 9 января в Москве. 10-го числа у нас будет медицинский осмотр, и мы сразу уедем на сборы», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.