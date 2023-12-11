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КДК РФС рассмотрит возможное общение Галактионова по рации в матче с «Зенитом»

КДК РФС рассмотрит возможное общение Галактионова по рации в матче с «Зенитом»
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК изучат факт возможного общения главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова со штабом команды во время матча 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Мы рассмотрим рапорт делегата относительно факта возможного общения дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Галактионова со старшим тренером команды по рации. Галактионов приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Локомотив» уходит на паузу в чемпионате на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе железнодорожников 31 очко после 18 сыгранных матчей.

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