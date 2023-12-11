В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 18-го тура РПЛ рассмотрят на заседании

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды 18-го тура РПЛ будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.

«В матче «Факел» — «Динамо» рассмотрим выход Ташуева за пределы технической зоны. В матче «Сочи» — «Оренбург» рассмотрим выход Деограсии за пределы технической зоны. В матче «Краснодар» — ЦСКА рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Краснодара» Аманатидиса и выход за пределы технической зоны заменённого футболиста «Краснодара» Алонсо», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «зимним чемпионом» нынешнего розыгрыша РПЛ стал «Краснодар» — «быки» набрали 38 очков в 18 матчах.