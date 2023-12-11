Маркус Тюрам рассказал, как ему пришлось гуглить себя, чтобы пройти на «Сан-Сиро»

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам, ранее выступавший за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, поделился воспоминаниями о том, как ему пришлось искать информацию про себя в интернете, чтобы охрана пропустила его на стадион «Сан-Сиро».

«Гуглил себя? Когда я играл за «Боруссию» Мёнхенгладбах с «Интером», меня вместе с тренером выбрали для проведения предматчевой пресс-конференции на «Сан-Сиро». Я пошёл на стадион и забыл свой паспорт, я всегда всё забываю… Я подхожу к работнику и говорю ему, что я Маркус Тюрам, но он мне не поверил. Я был в маске из-за COVID и не хотел её снимать, потому что мне было запрещено. После того как я поискал себя в Google, он попросил меня снять маску и впустил меня», — сказал Тюрам в интервью официальному YouTube-каналу итальянского клуба.

Напомним, 26-летний нападающий перешёл в «Интер» из мёнхенгладбахской «Боруссии» минувшим летом. За четыре сезона в составе немецкого клуба Тюрам принял участие в 134 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт с командой подошёл к концу и не был продлён. Таким образом, «Интеру» француз достался бесплатно.